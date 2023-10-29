Папа Римский сделал заявление по конфликту на Ближнем Востоке

Папа Римский Франциск призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к остановке противостояния, передает ТАСС. По его словам, война всегда является поражением.

«Прекратите огонь! Братья и сестры, остановитесь. Война — это поражение, всегда поражение. В секторе Газа необходимо гарантировать гуманитарную помощь и освободить всех заложников», — отметил папа Римский.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль обвинили в реализации политики выжженной земли в Газе.