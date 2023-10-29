Вучич рассказал, как отказ от санкций против РФ повлиял на Сербию

Власти Сербии смогли поднять свое положение в глазах мирового сообщества за счет отказа от санкций против России, считает сербский президент Александар Вучич, передает РИА Новости. По его словам, принял такое решение, чтобы защитить страну.

«Не забывайте — мы единственная страна во всей Европе, которая еще немного и уже два года как не вводит санкции против РФ. Хотя это казалось невозможным, казалось, что это выдержит месяц и хотя все [политические оппоненты] в Сербии сейчас сменили пластинку и начали говорить, что давно надо было вводить санкции, они критиковали меня в прошлой кампании за то, что был недостаточно решителен», — пояснил Вучич.

Он добавил, что политика Сербии по вопросу санкций против России привела к усилению внешнего давления на государство. Вучич подчеркнул, что пока в этом другие государства еще не достигли «последней черты».

«Но Сербия тем самым усилила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику», — заключил президент Сербии.

Сербская сторона отказалась поддерживать масштабные санкции США и Евросоюза в отношении России, введенные в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года. Впоследствии решение Белграда ни раз подвергалось критике со стороны западных государств. Ряд европейских СМИ не исключали, что вопрос санкций против РФ может быть связан с евроинтеграцией Сербии. При этом пока Белград отказывается менять свой подход.

Ранее в России оценили планы Евросоюза ввести новый пакет санкций.