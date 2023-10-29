На Украине предупредили о риске значительного снижения помощи США

Президент США Джо Байден может не получить от конгресса одобрения на выделения $61 млрд на помощь Украине, считает бывший украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый, передает «Страна.ua». По его словам, американский законодатели могут значительно снизить пакет поддержки для Киева.

«К сожалению, есть вероятность, что эта сумма [в итоге согласованная конгрессом на поддержку Украины] будет значительно ниже той, которую сейчас предлагает Белый дом. И уже раздаются голоса о том, по каким статьям эту помощь можно уменьшить. Я думаю, что также будут дискуссии о том, как будет предоставляться помощь — пакетом или отдельно будет голосоваться», — пояснил Чалый.

Он добавил, что новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон пообещал вынести вопрос поддержки Украины на голосование и вряд ли откажется от своих слов. Чалый подчеркнул, что именно это обстоятельство дало политику поддержку большинства Республиканской партии в нижней палате американского парламента.

Ранее в США признали, что не смогут спасти Украину от поражения в конфликте.