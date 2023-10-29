Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Японии оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке

В МИД Японии заявили, что ситуация на Ближнем Востоке повысит неопределенность

close
100%
Julia Nikhinson/Reuters

Мир столкнулся со сложным кризисом, в результате которого оказались нарушены цепочки поставок, обеспечение продовольствием, а сложившаяся обстановка на Ближнем Востоке может обострить дальнейшую неопределенность, считает глава японского МИД Ёко Камикава. Об этом сообщает РИА Новости.

Своим прогнозом японский дипломат поделилась на завершающей сессии министерской встречи G7 по торговле.

«В настоящее время мир столкнулся со сложными кризисом, включая ситуацию на Украине, когда были нарушены цепочки поставок, обеспечение продовольствием и энергией», — пояснила Камикава.

Как считает дипломат, сложившийся конфликт между Израилем и Палестиной грозит только повышением уровня неопределенности.

По словам главы МИД Японии, «страны G7 в настоящий момент ответственны за то, чтобы направить международное сообщество к устойчивому росту мировой экономики».

До этого Армия обороны Израиля вновь призвала мирных жителей Газы уехать на юг. Израиль усиливал срочность этого предупреждения.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий