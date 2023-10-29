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В Британии заявили о разногласиях Зеленского и главкома ВСУ

The Times: Зеленский и главком ВСУ Залужный разошлись во мнениях о наступлении

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Gleb Garanich/Reuters

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и глава Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. Об этом пишет британская газета The Times.

Согласно материалу издания, Залужный считает, что наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) практически подошло к концу. По его мнению, сейчас стоит сохранить то, что есть, и готовиться к операции в следующем году. Как отмечает The Times, Зеленский не соглашается с этим или не признает оценку Залужного.

Издание также отмечает, что украинский лидер понимает ограниченность терпения западных стран. Как указано в статье The Times, Зеленский разочарован, что не удалось добиться большего успеха в летнем контрнаступлении.

До этого бывший морской пехотинец американских вооруженных сил Брайан Берлетик выразил мнение, что ВСУ задействовали весь свой потенциал для реализации контрнаступления, но это не помогло Киеву провести удачную операцию. По словам бывшего морпеха, у ВСУ не получилось прорвать первую линию обороны Вооруженных сил России.

Ранее в США заявили об осознании Зеленским потери поддержки Запада.

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