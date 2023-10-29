Израиль отказался включить интернет в Газе

Министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр заявил, что израильские власти отказались снова подключить отключенные ими вручную услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, было подтверждено, что сотовую связь и интернет в Газе вручную отключила израильская сторона.

Он подчеркнул необходимость оказать давление на Израиль для восстановления связи и интернет-услуг в секторе Газа, чтобы палестинские граждане могли использовать их во время операций по оказанию помощи.

По мнению Садра, данное действие является «отвратительным преступлением», которое попадает под категорию преступлений против человечества.

До этого миллиардер Илон Маск заявил, что его компания Starlink намерена поддерживать связь с признанными в мире организациями для оказания помощи сектору Газа.

28 октября сообщалось, что палестинская национальная администрация (ПНА) ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска с целью восстановления связи в секторе Газа при помощи спутников Starlink.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.