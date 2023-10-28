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Иран не намерен следовать предостережениям США

Иран не намерен следовать предостережениям США о вмешательстве в конфликт в Газе

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что страна не будет следовать предостережениям США от вмешательства в конфликт Палестины и Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

»Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться [в палестино-израильский конфликт], но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию (Израилю. — «Газета.Ru»)», — сказал иранский лидер.

Ранее Раиси прокомментировал удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, назвав его военным преступлением.

До этого ливанское движение «Хезболла» объявило среду «днем гнева» против Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в США объяснили цель ночных атак Израиля в Газе.

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