Балицкий оценил срок восстановления плотины Каховской ГЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что восстановление плотины Каховской ГЭС займет месяцы, а не годы. Об этом пишет ТАСС.

«Специалисты, которые строили Саяно-Шушенскую ГЭС, приезжали, изучали, как можно это сделать. Там только разрушен бетонный козырек, дамба не вся разрушена, разрушен только верх», — сообщил чиновник.

По его словам, дамба ГЭС будет восстановлена быстро, как только появится возможность.

До этого глава Новокаховского округа Гура заявил, что Каховскую ГЭС сделают за пару лет.

В ночь на 6 июня 2023 года в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС.