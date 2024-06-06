В Кемерове выросло число пострадавших после ДТП с трамваями

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово увеличилось до 125. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

«По состоянию на 20:00 в больницах Кузбасса остается 21 человек. Состояние четверых оценивается как тяжелое, остальных — средней и легкой степени тяжести. На амбулаторное лечение врачи отправили 101 пострадавшего, в том числе 10 детей. Еще три человека находятся на обследовании у медиков, при необходимости их тоже госпитализируют, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 6 июня на Логовом шоссе. Несмотря на усилия медиков, одного из пострадавших спасти не удалось.

После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Однако Telegram-канал Baza сообщил, что трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до ДТП.

В апреле 2024 года транспортное средство проходило ежегодный техосмотр.

Ранее в Волгограде жесткое ДТП с десятью машинами попало на видео.