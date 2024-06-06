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Документ о квалификации предложили выдавать во время учебы в вузах

Фальков: студенты смогут получить квалификацию до выдачи диплома

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о том, что планируется выдавать документ о квалификации в новой системе высшего образования студентам до получения диплома. Об этом пишет NEWS.ru.

Таким образом, учащийся сможет устроиться на работы еще до завершения своего обучения.

«[Необходимо] чтобы документ о получении дополнительной квалификации вам давали не после документа о высшем образовании, а во время обучения в вузе», — отметил Фальков.

До этого Фальков заявил, что ЕГЭ по профильным предметам с 2025 года необходимо сделать обязательным для поступления в педагогические вузы.

На данный момент педвузы при принятии студентов на специальности учителей физики, географии и других могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим предметам, отметил он.

Также Фальков рассказывал, что в российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотниками.

Ранее сообщалось, что Россию ждет внедрение новой системы высшего образования.

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