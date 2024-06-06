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В США полицейского уволили со службы из-за его татуировок

Inside Edition: полицейского в США уволили со службы из-за его расистских татуировок

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Depositphotos

В США полицейского уволили со службы из-за его татуировок, пишет Inside Edition. Начальство мужчины увидело в них расистский подтекст.

Как пишут СМИ, уволенного со службы зовут Джейсон Дэйр, он был обычным полицейским в штате Нью-Джерси. С ним разорвали контракт после того, как узнали, что на его шее есть татуировка с надписью «Blood Honor». Этот лозунг использовался в рядах гитлерюгенда и теперь связан группами людей, выступающими за превосходство белой расы над остальными.

Позже в соцсетях Джейсона были найдены фотографии, на которых он был изображен с вытатуированными на запястьях железными крестами — логотипом местных скинхедов. Сообщается, что Дэйр прослужил в полиции 19 лет.

«Нет места ненависти ни в полиции штата Нью-Джерси, ни где-либо еще», — говорится в заявлении местного полицейского департамента, где работал мужчина.

Ранее фанатка Мадонны попала в Книгу рекордов Гиннесса по количеству татуировок в ее честь.

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