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Решение о сроках создания нового федерального округа в РФ еще не принято

РИА Новости: сроки создания нового федерального округа в РФ еще не определены

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Решение о сроках создания нового федерального округа на территории РФ пока не принято. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на два источника в одном из новых регионов страны.

По их словам, рано или поздно в РФ действительно появится новый федеральный округ. Но его окончательная конфигурация еще не определена, поэтому какие-либо рассуждения по этому поводу преждевременны.

«Когда это будет — через год, через два или три — решения по этому нет», — сказал один из источников агентства.

6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Общаясь с журналистами на полях мероприятия, глава субъекта анонсировал создание в стране нового федерального округа.

Как он отметил, это должно произойти уже в ближайшее время. При этом ожидается, что в состав нового федерального округа войдут пять регионов — Запорожская область, Луганская народная республика (ЛНР), Республика Крым, Херсонская область и Донецкая народная республика (ДНР). Новый федеральный округ может получить название «Новороссия».

Ранее в правительстве РФ сообщили о выделении более 5 млрд рублей на помощь новым регионам страны.

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