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Россиянина подозревают в нападении на отца и сожжении его в лесу

Baza: в Тульской области сын с подельниками ограбил и сжег отца

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Shutterstock/Lena_Sokolova

Молодых людей подозревают в сожжении мужчины из Тульской области по наводке сына погибшего. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О произошедшем стало известно после того, как к правоохранителям обратилась жительница Донского и заявила, что ее 59-летний отец не выходит на связь.

Во время проверки полиция выяснила, что к мужчине приехал сын. По версии правоохранителей, молодой человек приехал с двумя знакомыми. После того, как отец одного из гостей вышел, на него напали с монтировкой и молотком. Удар пришелся в область головы. После этого пострадавшего вывезли в лес на его же внедорожнике. После этого россиянина сожгли.

После произошедшего молодые люди отправились в Ефремов. По пути они сняли со счета погибшего более миллиона рублей. Доехав до конечного пункта, они бросили машину.
Правоохранителям удалось поймать двоих участников, одному из подельников удалось скрыться. На данный момент его ищут.

Возбуждены два уголовных дела, по статьям об убийстве и разбое.

Ранее пьяный россиянин изрезал собутыльников ножом и попытался сжечь их заживо.

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