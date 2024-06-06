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Кассьерра рассказал, считает ли себя лучшим форвардом РПЛ

Нападающий «Зенита» Кассьерра назвал Тюкавина отличным футболистом

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Григорий Соколов/РИА Новости

Нападающие «Динамо» и «Краснодара» Константин Тюкавин и Джон Кордоба являются отличными футболистами. Об этом в интервью Legalbet заявил форвард «Зенита», лучший бомбардир минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) Матео Кассьерра.

«Соперничество с Тюкавиным? Он забил 17 голов в сезоне, а я 24 мяча. Но Константин отличный футболист, как и Кордоба, который тоже отличился большим количеством голов. Считаю ли я себя лучшим форвардом в лиге? Не знаю, я забил больше всех мячей, стал лучшим бомбардиром, остальное решать уже не мне», — констатировал игрок.

Кассьерра в прошедшем сезоне забил 24 мяча в 38 играх «Зенита» во всех турнирах. Тюкавин в аналогичном количестве матчей отметился 17-ю голами, на счету Кордобы — 18 мячей в 32 встречах.

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, а также завоевал Кубок страны. «Краснодар» занял вторую строчку в РПЛ, «Динамо» замкнуло тройку. При этом вплоть до последнего тура все три команды претендовали на титул. Итоговое расположение команд определилось благодаря поражению «Динамо» от «Краснодара» и победе «Зенита» над «Ростовом».

Ранее Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб Марко Николича в ЦСКА.

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