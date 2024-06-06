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В Москве руководителей фитнес-центра обвиняют в махинациях

СК предъявил обвинение в мошенничестве двум руководителям фитнес-центра

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Depositphotos

Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве двум руководителям московского фитнес-клуба «Фитнес сити эталон». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

По данным ведомства, обвиняемые заключили более 30 контрактов на сумму около 300 тысяч рублей о посещении зала, но к тому времени фитнес-центр подлежал принудительному выселению. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Следователями столичного СК задержаны двое подозреваемых, им предъявлено обвинение. В ближайшее время обвиняемым будет избрана мера пресечения», — сообщили в СК.

По данным издания «Лента.ру», руководителей фитнес-центра задержали.

До этого заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что граждане России лидируют в мире по масштабам ущерба, понесенного от телефонных мошенников.

Ранее в Госдуме арестованную главу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Алену Полынь назвали бесноватой и рукожопой.

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