Названа дата заседания СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине

Заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине пройдет во вторник, передает РИА Новости, ссылаясь на председательствующее в Совбезе постпредство Бразилии.

«В 10.00 (17.00 мск) 31 октября по просьбе Эквадора и Франции мы встретимся для проведения заседания по гуманитарной ситуации на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с докладом выступит директор координационного отдела УКГВ Рамеш Раджасингхам.

До этого в Организации Объединенных Наций обратились с призывом прекратить использование противопехотных мин и кассетных боеприпасов на Украине. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель высокого представителя всемирной организации по разоружению Адэдэжи Эбо.

27 сентября Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад международной комиссии ООН по Украине не выдерживает критики.

Ранее на Украине заговорили о необходимости реформы ООН.