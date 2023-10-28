В Крыму считают, что Запад вешает на Украину «пояс смертника»

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что страны Запада поставками вооружения на Украину вешают на нее «пояс смертника». Об этом сообщает РИА Новости.

«Коллективный Запад ведет губительную и варварскую политику по отношению к Украине и украинскому народу, продолжая навязывать ей путь войны по последнего украинца. Поставляя Украине все новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает на нее пояс смертника», — сказал Мурадов.

По его мнению, Запад через Украину в стремлении навредить России «посылает взрывать родной дом», где живут россияне.

До этого сообщалось, что компания из Словении C-Astral поставила украинским войскам разведывательные дроны, не афишировав этот процесс публично. По данным журналистов, поставка включала в себя несколько тактических беспилотников Bramor C4EYE.

Отмечается, что пока нет информации о том, кто конкретно направил дроны на Украину, сама компания в частном порядке или же словенское министерство обороны, которому в этом случае пришлось бы брать беспилотники из собственных запасов.

Ранее военнопленный ВСУ рассказал о плохом обучении украинских солдат в Словении.