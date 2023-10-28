ХАМАС поддерживает посредничество РФ по конфликту Израиля и Палестины

Член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение выступает за посредничество России в разрешении конфликта Палестины и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приветствуем посредничество Российской Федерации в конфликте между нами и Израилем, но они (Израиль. — «Газета.Ru») не ответили, хотя мы просили о посредничестве России с самого начала. Но, как вы знаете, посредник должен быть принят обеими сторонами», — сказал Марзук.

Ранее Марзук сообщил, что российская сторона запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые, предположительно, находятся в заложниках. Он уточнил, что этих людей в данный момент ищут и готовы отпустить. Он отметил, что в этом списке имеется восемь имен. Кроме того, Марзук рассказал, что к мирным гражданам Израиля, находящимся сейчас в Газе, относятся как к гостям.

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявлял, что палестинское движение ХАМАС должно освободить людей, которые оказались в заложниках, без предъявления каких-либо требований.

Ранее в ХАМАС рассказали об отношении к пленным с двойным гражданством.