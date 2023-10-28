В России заявили о новом этапе эскалации между Израилем и Палестиной

Министерство иностранных дел России сообщило об обострении в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. 28 октября Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона неоднократно предупреждала об опасных последствиях таких событий, которые негативно повлияют на все стороны конфликта и приведут к резкому ухудшению гуманитарной обстановки в секторе Газа.

Также Россия предостерегла другие страны от решений по Израилю и Палестине, которые могут привести к масштабной войне на Ближнем Востоке.

Кроме того, отмечается, что Россия оказывает влияние на разрешение конфликта в качестве посредника.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава 2 млн жителей создаст катастрофу на десятилетия.

Ранее в ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля.