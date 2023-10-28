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Наследный принц Саудовской Аравии может посетить Великобританию

Times: наследный принц Саудовской Аравии может посетить Британию до конца года

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Saudi Press Agency/Global Look Press

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, как ожидается, посетит Великобританию до конца года. Это будет первый визит в Соединенное Королевство почти за шесть, пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

Как следует из текста, Даунинг-стрит ведет переговоры с саудовскими чиновниками, визит может состояться в декабря. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак встречался с наследным принцем в Саудовской Аравии, и призывал его к попыткам снизить напряженность в регионе.

Роль Великобритании в переговорах с Саудовской Аравией рассматривается как особенно важная, учитывая ухудшение отношений между Эр-Риядом и Соединенными Штатами из-за ситуации вокруг саудовского журналиста Джамаля Хашогги, отмечает The Times.

Ранее саудовский принц накричал на советника Байдена, когда тот упомянул журналиста Хашогги.

До этого Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что США не должны навязывать свои ценности силой, если они хотят от других государств полного совпадения ценностей.

Ранее Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии.

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