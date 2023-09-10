Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден в ходе саммита G20 в Нью-Дели дважды не смог корректно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Видео опубликовано на YouTube-канале GOP War Room.

«Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама», — сказал Байден.

Он попытался исправить ошибку, но вновь назвал наследного принца неправильно, поставив ударение на второй слог.

До этого Байден во время выступления забыл имя своего министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Американский президент также признался, что устал от возраста. Об этом писала The Guardian со ссылкой на книгу журналиста Франклина Фоера «Последний политик». По словам автора, 46-й глава Белого дома неоднократно упоминал собственную усталость.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.