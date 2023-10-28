Лавров заявил, что Россия защитит страны Центральной Азии

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству БелТА сообщил, что Российская Федерация будет делать все возможное, чтобы страны Центральной Азии не пострадали от действий государств с «не совсем чистыми» намерениями.

«Когда внерегиональные страны сюда приходят с не совсем чистыми и чистоплотными намерениями, конечно, мы на это обращаем внимание и будем делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала от таких замыслов», — сказал он.

Также Сергей Лавров заявил, что выход на прямые переговоры о создании двух независимых государств Палестины и Израиля в данный момент едва ли достижим.

26 октября Сергей Лавров во ходе своего выступления на международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» заявил, что Москва призывает к прекращению боевых действий в конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также к переговорам для создания палестинского государства.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.