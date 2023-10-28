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Лавров рассказал, возможны ли переговоры о создании Палестины и Израиля

Лавров: переговоры о создании Палестины и Израиля пока едва ли возможны

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству БелТА заявил, что выход на прямые переговоры о создании двух независимых государств Палестины и Израиля в данный момент едва ли достижим.

Он отметил, что прямо сейчас страны вряд ли сядут за стол переговоров.

«Израильтяне просто ожесточены», — сказал он.

26 октября Сергей Лавров во ходе своего выступления на международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» заявил, что Москва призывает к прекращению боевых действий в конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также к переговорам для создания палестинского государства.

До этого Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты находятся в числе лидеров тех государств, которые вмешиваются в конфликт между Израилем и Палестиной.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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