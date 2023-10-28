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Эрдоган призвал Израиль прекратить атаки на Газу

Эрдоган призвал Израиль выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прекратить атаки на сектор Газа. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Постоянно нарастающие израильские бомбардировки сектора Газа, которые усилились прошлой ночью, вновь направлены против женщин, детей и ни в чем не повинных гражданских лиц, что усугубляет гуманитарный кризис», — заявил он.

Он отметил, что «Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки».

До этого стало известно, что вероятной причиной возобновления ударов Армии Израиля по сектору Газа и решения о «расширении» действий наземных сил страны мог послужить провал переговоров по освобождению заложников. Согласно сведениям израильских властей, боевики ХАМАС после атаки 7 октября держат в заложниках свыше 220 человек.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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