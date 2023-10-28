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США и Китай договорились о встрече лидеров двух стран в ходе саммита АТЭС

AP: США и КНР договорились о встрече Байдена и Си Цзиньпина в ходе саммита АТЭС

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Lintao Zhang/AP

США и Китай достигли принципиального соглашения о встрече президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния) с 12 по 18 ноября, передает агентство Associated Press, ссылаясь на американского чиновника.

По его словам, стороны пока не обговорили детали встречи, место и другие вопросы.

Ранее представитель администрации США высокого ранга сообщил, что Вашингтон и Пекин «вместе работают над организацией» встречи Байдена и Си Цзиньпина, которая может состояться в ноябре в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС.

До этого стало известно, что Байден 27 октября провел в Белом доме переговоры с Ван И.

В рамках диалога лидер Соединенных Штатов отметил, что американская и китайская стороны должны ответственно управлять конкуренцией в своих отношениях и держать открытыми линии коммуникаций.

Ранее Байден назвал Китай «часовой бомбой».

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