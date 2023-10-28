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КНДР: заявление США, Японии и Кореи о поставках оружия исказило отношения КНДР и РФ

В КНДР раскритиковали заявление США, Японии и Кореи о поставках оружия КНДР в РФ

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Совместное заявление министерств иностранных дел США, Японии и Южной Кореи грубо исказило дружеские взаимоотношения между КНДР и Россией. С таким заявлением выступила глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, слова которой приводит ТАСС.

«Заявление, опубликованное главами МИД США, Японии и Республики Корея является самым политизированным документом», — сказала министр.

По ее оценке, оно не только грубо искажает отношения дружбы и сотрудничества между Северной Кореей и Российской Федерацией, но и противоречит принципам международного права по установлению отношений между независимыми странами.

До этого три страны — США, Япония, Южная Корея — выступили с осуждением поставок якобы оружия КНДР в Россию. По словам представителей стран, оружие якобы предназначалось для борьбы с Украиной. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления о якобы поставках оружия из Северной Кореи в Россию беспочвенны.

Ранее в КНДР сравнили главу МАГАТЭ с сотрудником Госдепа США.

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