В российском регионе ликвидировали ячейку экстремистского движения АУЕ*

В Ярославской области правоохранители ликвидировали состоящую из осужденных ячейку экстремистского движения АУЕ (организация запрещена в России) («Арестантское уголовное единство»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По информации агентства, группа лиц, отбывающих наказания в исправительных учреждениях области, организовала ячейку АУЕ. Сотрудники правоохранительных органов выявили их противоправную деятельность и пресекли функционирование организации.

Рыбинский городской суд признал виновными в организации и участии в деятельности экстремистского сообщества четверых мужчин в возрасте от 28 до 40 лет. Главаря ячейки приговорили к лишению свободы на срок в шесть лет и девять месяцев в колонии строгого режима. Другим также назначили наказания в виде лишения свободы в колониях строгого и особого режимов сроком от двух лет и шести месяцев до четырех лет.

Ранее в Тыве привлекли к ответственности участников ячейки движения АУЕ*.