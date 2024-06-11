Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе ликвидировали ячейку экстремистского движения АУЕ*

В Ярославской области ликвидировали ячейку экстремистского движения АУЕ

close
100%
Shutterstock

В Ярославской области правоохранители ликвидировали состоящую из осужденных ячейку экстремистского движения АУЕ (организация запрещена в России) («Арестантское уголовное единство»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По информации агентства, группа лиц, отбывающих наказания в исправительных учреждениях области, организовала ячейку АУЕ. Сотрудники правоохранительных органов выявили их противоправную деятельность и пресекли функционирование организации.

Рыбинский городской суд признал виновными в организации и участии в деятельности экстремистского сообщества четверых мужчин в возрасте от 28 до 40 лет. Главаря ячейки приговорили к лишению свободы на срок в шесть лет и девять месяцев в колонии строгого режима. Другим также назначили наказания в виде лишения свободы в колониях строгого и особого режимов сроком от двух лет и шести месяцев до четырех лет.

Ранее в Тыве привлекли к ответственности участников ячейки движения АУЕ*.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами