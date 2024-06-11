СК проверит слова Трояновой о России

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать проверку слов актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом) о России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Как отмечается в посте, в рамках проверки будет дана правовая оценка озвученным высказываниям Трояновой. 11 июня актриса назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей.

По мнению актрисы, родина предала ее. До этого она обвинила Россию в своем алкоголизме. Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Сейчас актриса проживает во Франции.

В тот же день активисты «Ветеранов России» подали заявления генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину против актрисы. Они требуют проверить последнее интервью Трояновой на пропаганду терроризма. Общественники настаивают на том, чтобы внести актрису в список террористов и экстремистов и лишить ее гражданства.

Ранее в Госдуме призвали судить Троянову «по законам» после ее слов о России.