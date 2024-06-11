Посол пообещал освобождение Россией всех своих граждан из плена ХАМАС

Россия продолжит прилагать усилия с целью освобождения всех заложников, в том числе двух россиян, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС с октября прошлого года в результате нападения на поселения Израиля. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в ходе встрече с другим освобожденным пленником, передает пресс-служба дипмиссии.

Дипломат поприветствовал освобождение российского гражданина Андрея Козлова, пожелал ему скорейшего восстановления здоровья и возвращения к нормальной жизни.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее стало известно, когда освобожденный из плена ХАМАС россиянин встретится с родителями.