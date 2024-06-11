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Петербуржец под наркотиками выкидывал из окна вещи и грозился взорвать дом

В Петербурге задержали судимого за сбыт наркотиков мужчину, устроившего дебош

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге задержали дебошира, который принял наркотики и грозился подорвать свой дом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Накануне вечером в полиции узнали, что житель дома на Конторской улице, который, предположительно, находится в состоянии наркотического опьянения, выкидывает из окна вещи и угрожает окружающим. По данным 78.ru, хулиган был в крови и обещал взорвать весь дом.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции в квартире дома 12 был задержан 45-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В квартире и в парадной каких-либо предметов, представляющих опасность для окружающих, не обнаружено», — отметили в петербургской полиции.

Сейчас задержанный находится в изоляторе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее наркоман выпал из окна третьего этажа в Екатеринбурге.

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