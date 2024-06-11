Расправившийся с пенсионеркой уральский маньяк досрочно вышел на свободу и уехал на СВО

Убийца пенсионерки из Екатеринбурга досрочно вышел на свободу и вновь напал на пожилого человека. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Юрий Лопатин жил в екатеринбургском микрорайоне ЖБИ вместе со своей подругой и ее ребенком. В октябре 2020 года мужчина стал угрожать сожительнице, свидетельницей этому стала 61-летняя соседка пары. Пенсионерка вступилась за женщину, но в итоге сама стала жертвой ее партнера. Последний зашел к соседке и стал ее избивать, а затем нанес более 30 ударов ножом в разные части тела.

Женщина скончалась, «потрошителя с ЖБИ», как его впоследствии стали называть в СМИ, вскоре задержали. Оказалось, что Лопатин давно испытывал неприязнь к потерпевшей, так как она несколько раз вызвала полицию из-за шума и его дебошей. На суде мужчина, уже имевший судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, извинился перед близкими последней жертвы, в марте 2021 года его приговорили к 14 годам и двум месяцам колонии.

Недавно Лопатин заявил журналистам, что уже искупил свою вину, которая была преувеличена, кровью, так как побывал на передовой.

«Это ерунда все, я не буду комментировать. Опять же там все раздуто просто до невозможности. Там многое — неправда. В любом случае, даже если там что-то и было, в 2020 году, я свой долг кровью искупил. Это сейчас вообще никак не касается, я искупил кровью. Думаю, этого более чем достаточно. Я не испугался и пошел [на фронт], где смело и достойно воевал и продолжаю это делать», — заявил осужденный.

В ГУ ФСИН по региону раскрывать местонахождение мужчины без его согласия не стали. В начале июня этого года Лопатин вновь накинулся с холодным оружием на пенсионера в доме на Патриса Лумумбы, последнему пришлось обращаться за медицинской помощью. Подозреваемого в нападении задержали и доставили в отдел, но вскоре отпустили. Сам Лопатин объяснил агрессию к пожилому человек тем, что он якобы оскорбил его маму, и во время разговора они подрались.

«У нас произошла словесная перепалка, потом он выскочил с непонятным предметом, у нас завязалась обоюдная драка. Возможно, я отобрал у него этот предмет и настучал ему, вот и все. Там еще неизвестно, чья кровь [в подъезде], потому что у меня тоже зафиксированы побои», — утверждает екатеринбуржец.

Ранее дважды судимый за избиение до смерти экс-вагнеровец вернулся с СВО и снова убил человека.