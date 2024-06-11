В Госдуме армию РФ сравнили с партизанским отрядом

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что настоящая российская армия сейчас похожа на «партизанский отряд». Об этом сообщает РБК.

По словам Шаманова, сейчас армия России «одевает себя за свои деньги, за счет родственников», поскольку качество того обмундирования, которое привозят и выдают, «не подлежит никаким оценкам».

В июле 2023 года Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) продолжают получать комплекты обмундирования нового образца с учетом особенностей СВО.

В октябре 2022 года депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник предлагал выдавать мобилизованным россиянам ватники, поскольку «они лучше справляются с морозами, чем современная форма».

Ранее в Росгвардии заявили, что боеприпасов в зоне СВО хватает.