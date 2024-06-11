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Опубликованы кадры уничтожения танка Abrams в зоне СВО

Telegram-канал «Судоплатов» опубликовал видео ликвидации танка Abrams в зоне СВО

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Global Look Press

Противник лишился американского танка Abrams в зоне специальной военной операции (СВО). Видео нанесения удара российскими военными по боевой машине опубликовал Telegram-канал «Судоплатов».

В этот момент танк двигался по проселочной дороге вдоль лесополосы. Российский FPV-дрон атаковал танк прямо в башню. Боевая машина задымилась.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Первое попадание дроном ночью. Утром добили», — отметили в сообщении, не уточнив место уничтожения танка.

До этого в России создали и успешно опробовали в ходе специальной военной операции на Украине дрон-бомбардировщик «Голубь». По словам источника, дрон имеет сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 гранатометных выстрелов.

А начале июня китайское издание Asia Times написало, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) научились легко выводить из строя танки Abrams.

Ранее боец СВО прокричал в конфликте с мигрантами «я защищал Родину» и попал на видео.

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Операция на Украине
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