Опубликованы кадры уничтожения танка Abrams в зоне СВО

Противник лишился американского танка Abrams в зоне специальной военной операции (СВО). Видео нанесения удара российскими военными по боевой машине опубликовал Telegram-канал «Судоплатов».

В этот момент танк двигался по проселочной дороге вдоль лесополосы. Российский FPV-дрон атаковал танк прямо в башню. Боевая машина задымилась.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Первое попадание дроном ночью. Утром добили», — отметили в сообщении, не уточнив место уничтожения танка.

До этого в России создали и успешно опробовали в ходе специальной военной операции на Украине дрон-бомбардировщик «Голубь». По словам источника, дрон имеет сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 гранатометных выстрелов.

А начале июня китайское издание Asia Times написало, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) научились легко выводить из строя танки Abrams.

Ранее боец СВО прокричал в конфликте с мигрантами «я защищал Родину» и попал на видео.