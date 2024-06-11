В военном городке в Новосибирске загорелась казарма. Об этом сообщает портал NGS.RU.

По информации портала, на место возгорания прибыл автомобиль скорой помощи. Здание казармы находится в Октябрьском районе Новосибирска.

Очевидец сообщил, что пожар начался во вторник, 11 июня, около 20:00 часов (16:00 часов мск).

«На территории Военного городка горят заброшенные памятники архитектуры. Только что к месту пожара подъехала машина скорой помощи. Последние несколько дней в данной казарме лазили подростки, возможно, они и стали причиной пожара», — поделился очевидец.

До этого в Нижнем Новгороде мужчина спрыгнул с седьмого этажа, спасаясь от пожара. Возгорание произошло в доме №3а на улице Тимирязева. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже многоэтажки, в ней находился мужчина.

Накануне в Иваново из-за задымления эвакуировали посетителей драмтеатра.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.