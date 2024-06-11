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Премьер Грузии назвал американские санкции США оскорбительными

Премьер Кобахидзе заявил, что санкции США против страны оскорбительны

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Nadja Wohlleben/Reuters

Американские санкции США в отношении руководства Грузии оскорбительны и не соответствуют духу партнерства между странами. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на полях Конференции по восстановлению Украины в Берлине, передает ТАСС.

Премьер считает эти санкции «несерьезными».

«Хотя вместе с несерьезностью санкции оскорбительны для нашей страны и нашего народа. Это также не соответствует духу партнерства», — сказал Кобахидзе журналистам.

Он выразил уверенность, что в конечном итоге «все будет пересмотрено».

До этого политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказывал мнение, что персональные санкции США против грузинских чиновников – это традиционная для Штатов «взбучка» ключевых партнеров, но в этом случае рестрикции могут подтолкнуть Грузию к сближению с Россией.

6 июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против десятков грузинских граждан, в том числе членов парламента и правительства республики.

Ранее власти Грузии назвали санкции США ошибкой.

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