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На Украине выяснили, кто избивал врачей, которых пытались мобилизовать

«Страна»: добровольцы помогали сотрудникам ТЦК мобилизовать врачей

Добровольные помощники оказывали поддержку сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) в Киевском районе Одессы, которые пытались насильно мобилизовать прибывших по ложному вызову врачей скорой помощи. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Это члены добровольных отрядов содействия полиции. Эти подразделения были созданы в Украине во всех городах в 2022 году <...> Зарплат члены таких отрядов не получают, зато их по умолчанию не мобилизуют», — сообщает издание.

Отдельно отмечается, что членство в добровольных помощниках полиции позволяет получать сторонний заработок — по данным издания, они часто выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК. Периодически, как подчеркивает «Страна», между отрядами добровольных помощников возникают в том числе вооруженные конфликты за право «осесть» на потоке коррупционных денег.

До этого на Украине попытались мобилизовать приехавших по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектации) врачей.

Ранее украинские военные стали писать на машинах «Не ТЦК», опасаясь поджога.

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Операция на Украине
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