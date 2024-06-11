Добровольные помощники оказывали поддержку сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) в Киевском районе Одессы, которые пытались насильно мобилизовать прибывших по ложному вызову врачей скорой помощи. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Это члены добровольных отрядов содействия полиции. Эти подразделения были созданы в Украине во всех городах в 2022 году <...> Зарплат члены таких отрядов не получают, зато их по умолчанию не мобилизуют», — сообщает издание.

Отдельно отмечается, что членство в добровольных помощниках полиции позволяет получать сторонний заработок — по данным издания, они часто выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК. Периодически, как подчеркивает «Страна», между отрядами добровольных помощников возникают в том числе вооруженные конфликты за право «осесть» на потоке коррупционных денег.

До этого на Украине попытались мобилизовать приехавших по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектации) врачей.

Ранее украинские военные стали писать на машинах «Не ТЦК», опасаясь поджога.