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Небензя позитивно отреагировал на принятие ООН ближневосточной резолюции

Небензя положительно отреагировал на принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя положительно отреагировал на принятие Генассамблеей ООН ближневосточной резолюции с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

«Это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма», — сказал он.

По мнению дипломата, принятие такого документа не является «победой какой-либо национальной позиции».

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, призывающую к немедленному перемирию сторон палестино-израильского конфликта. Израиль же отверг резолюцию ГА ООН с призывом к перемирию.

Ранее в ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля.

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