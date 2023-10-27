Генсек ООН заявил, что гуманитарной инфраструктуре в Газе грозит полный крах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарной инфраструктуре в Газе грозит полный крах. Его слова приводит ТАСС.

«Гуманитарная система в Газе близка к полному краху с невообразимыми последствиями для более чем 2 млн мирных жителей», — говорится в заявлении генсека всемирной организации.

27 октября стало известно, что услуги связи и интернета полностью прекратили работу в секторе Газа.

До этого Гутерриш заявил об осуждении атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, однако призвал помнить, что это произошло не на пустом месте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.