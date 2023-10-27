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Эстония назвала связанными инциденты с повреждением газопровода и двух кабелей

Премьер Эстонии Каллас связала повреждения кабелей и газопровода Balticconnector

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Sergei Grits/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что события с повреждением газопровода Balticconnector и телекоммуникационных кабелей между Финляндией, Швецией и Эстонией связаны между собой. Об этом сообщает Reuters.

Она отметила, что между тремя инцидентами имеется связь. Премьер также подчеркнула, что ни одна версия событий не может быть подтверждена или опровергнута касательно кабелей связи между Эстонией и Швецией с Финляндией.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой в 1 в районе Balticconnector. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

Полиция Финляндии сообщила, что во время расследования повреждения газопровода Balticconnector работает над версией о причастности к произошедшему китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear.

Ранее в НАТО пообещали решительно ответить на подрыв газопровода Balticconnector.

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