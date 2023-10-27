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Посол России прокомментировал новый пакет помощи Украине со стороны США

Посол Антонов: США обостряют кризис на Украине в период международной эскалации

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

Власти США пошли на выделение Украине нового пакета вооружения в период «небывалой эскалации международной напряженности». Об этом в Telegram-канале российского посольства в Соединенных Штатах заявил посол России Анатолий Антонов.

По его словам, «провокационные» и «подстрекательские» действия американских властей больше напоминают подливание масла в огонь, чем усилия, которые направлены на нераспространение конфликтов.

27 октября министерство обороны Дании сообщало о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 3,7 млрд датских крон ($524 млн).

Накануне в пресс-службе Пентагона заявляли, что общая сумма военной помощи, оказываемой США Украине, за время президентства Джо Байдена превысила $44,5 млрд.

До этого в Пентагоне говорили, что новый пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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