В ХАМАС считают, что РФ может повлиять на прекращение войны в Газе

Член политического бюро ХАМАС Хусам Бадран заявил, что РФ может оказать значительное влияние для прекращения боевых действий и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«ХАМАС ценит роль России на международном уровне, особенно использование ею права вето в ответ на позицию США», — сказал Бадран.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями палестинского движения ХАМАС во время их визита в Москву. Делегация будет контактировать с министерством иностранных дел (МИД) РФ.

Делегация ХАМАС уже провела встречу в Москве со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Немногим позже МИД сообщил, что российская сторона обсудила на встрече освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

Ранее российские дипломаты передали гуманитарную помощь для пострадавших в Израиле.