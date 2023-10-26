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Член политбюро ХАМАС Абу Марзук находится с визитом в Москве

Член политбюро ХАМАС Абу Марзук прибыл с визитом в Москву

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Wikimedia Commons

Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Абу Марзук с делегацией прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в палестинской делегации.

«Они (делегация. — «Газета.Ru») находятся в Москве», — сказал собеседник агентства.

Согласно его информации, возглавляет делегацию член политбюро группировки Абу Марзук.

Муса Мухаммед Абу Марзук — палестинский политик, заместитель главы политбюро ХАМАС, глава движения в 1991–1995 гг.

До этого глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что обострение палестино-израильского конфликта дает шанс на окончательное урегулирование ситуации. По его словам, прекратить противостояния можно путем материализации палестинского государства рядом с Израилем.

Министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац сообщил, что Израиль борется с радикальным исламом в рамках противостояния с ХАМАС. В интервью Bild он отметил, что ситуацию можно сравнить с новой мировой войной.

Ранее российские дипломаты передали гуманитарную помощь для пострадавших в Израиле.

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