В Литве хотят продлить ограничения для россиян и белорусов

Власти Литвы собираются направить в Сейм республики предложение о продлении индивидуальных ограничений для россиян и белорусов по въезду в республику, заявил литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, передает LRT. По ее словам, санкции стоит сохранить.

«Глядя на общий геополитический контекст, трудно представить, что правительство не выступит с таким предложением. Я думаю, что возникнет необходимость в продлении действующего закона», — пояснила Шимоните.

Она добавил, что правительству придется внести это предложение, поскольку на данный момент ограничения запланированы лишь до мая 2024 года. Шимоните подчеркнула, что вряд ли к моменту истечения срока ограничений можно ожидать позитивного изменения ситуации в отношениях с России и Белоруссией.

«Если правительство увидит необходимость внести не только продление, но и какие-то предложения [по ужесточению ограничений], оно это сделает», — заключила премьер Литвы.

По решению литовского правительства, до 3 мая 2024 года для россиян и белорусов будет ограничена возможность получения литовских виз и внж. Для граждан России также действует запрет на покупку недвижимости в стране и в целом въезд возможен лишь в исключительных случаях.

Ранее президент Литвы не смог остановить протест внутри страны.