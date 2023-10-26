Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Литве хотят продлить ограничения для россиян и белорусов

Премьер Литвы Шимоните: нужно продлить санкции против граждан РФ и Белоруссии

close
100%
Global Look Press

Власти Литвы собираются направить в Сейм республики предложение о продлении индивидуальных ограничений для россиян и белорусов по въезду в республику, заявил литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, передает LRT. По ее словам, санкции стоит сохранить.

«Глядя на общий геополитический контекст, трудно представить, что правительство не выступит с таким предложением. Я думаю, что возникнет необходимость в продлении действующего закона», — пояснила Шимоните.

Она добавил, что правительству придется внести это предложение, поскольку на данный момент ограничения запланированы лишь до мая 2024 года. Шимоните подчеркнула, что вряд ли к моменту истечения срока ограничений можно ожидать позитивного изменения ситуации в отношениях с России и Белоруссией.

«Если правительство увидит необходимость внести не только продление, но и какие-то предложения [по ужесточению ограничений], оно это сделает», — заключила премьер Литвы.

По решению литовского правительства, до 3 мая 2024 года для россиян и белорусов будет ограничена возможность получения литовских виз и внж. Для граждан России также действует запрет на покупку недвижимости в стране и в целом въезд возможен лишь в исключительных случаях.

Ранее президент Литвы не смог остановить протест внутри страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий