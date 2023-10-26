В штабе Байдена назвали нового спикера нижней палаты конгресса США «пехотинцем Трампа»

Представитель предвыборного штаба президента США Джо Байдена Аммар Мусса назвал нового спикера нижней палаты конгресса США Майка Джонсона «верным пехотинцем» бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Мусса заявил, что Джонсон будет запрещать во всей стране аборты, искажать результаты свободных выборов, уничтожать системы социального обеспечения и медицинской помощи.

Мусса обвинил Джонсона в том, что тот до сих пор не признал законность результатов президентских выборов 2020 года, приведших к власти Байдена.

Ранее сообщалось, что представитель Республиканской партии США от штата Луизиана Майк Джонсон, получивший пост спикера палаты представителей США, заявил, что на новой должности будет продвигать консервативную программу и бороться «с пагубной политикой администрации Байдена».

До этого палата представителей США с четвертого раза избрала спикера, по итогам голосования им стал республиканец Майк Джонсон.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.