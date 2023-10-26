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Байден в пятницу намерен встретиться с главой МИД Китая

Reuters: Байден может 27 октября провести переговоры с главой МИД КНР Ван И

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден, как ожидается, проведет 27 октября переговоры с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

До этого в Белом доме проинформировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с Ван И в четверг, а помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан — в пятницу.

Детальную программу визита главы китайского внешнеполитического ведомства не опубликовали. Ранее министерство иностранных дел КНР распространило сообщение, что Ван И будет находиться в США 26–28 октября. Аналогичные даты объявил Госдепартамент.

Накануне стало известно, что Китай собирается строить отношения с США на принципах взаимовыгоды. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с губернатором американского штата Калифорния Гэвином Ньюсомом в Пекине. По его словам, политика Пекина в отношении Вашингтона всегда заключалась в том, чтобы придерживаться взаимного уважения.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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