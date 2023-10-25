РФ и КНР заблокировали американский проект ближневосточной резолюции СБ ООН

Россия и Китай наложили вето на проект ближневосточной резолюции Совета Безопасности ООН, который предложили США. Об этом сообщает ТАСС.

За документ отдали свои голоса 10 стран, против выступили РФ, КНР и ОАЭ. Два государства воздержались.

Документ содержит осуждение нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. В резолюции нет призыва к прекращению огня, но признается право стран на самозащиту. Кроме того, в документе говорится о необходимости немедленного освобождения заложников. Резолюция также призывает к соблюдению международного гуманитарного права.

По мнению постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, РФ не видит смысла в резолюции, так как в документе нет требования немедленного прекращения огня в зоне конфликта. Он отметил, что Россия подготовила альтернативный проект документа по Израилю и Газе. Этот проект резолюции составлен на основе гуманитарного языка и включает важные элементы из американского, бразильского и первого российского проектов.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.