Стал известен новый спикер палаты представителей США

Палата представителей США с четвертого раза избрала спикера, по итогам голосования им стал представитель Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон. Об этом сообщает РИА Новости.

Его кандидатуру Республиканская партия, которая имеет большинство в нижней палате конгресса США, согласовала накануне.

51-летний конгрессмен уже четвертый раз избирается в палату представителей. Он считается сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Палата представителей три недели не могла найти замену для смещенного с должности спикера Кевина Маккарти в результате усилий правого крыла республиканцев и демократического меньшинства.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в американском парламенте сообщало, что Майк Джонсон достаточно популярен, чтобы получить этот пост.

«Похоже, у него [Джонсона] действительно есть поддержка, необходимая для победы <…> Пора открывать палату», — заявил источник агентства.

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