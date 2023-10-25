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В США оценили перспективы нового кандидата в спикеры конгресса

РИА Новости: у кандидата в спикеры конгресса США Джонсона есть шанс на победу

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Depositphotos

Новый претендент на место спикера палаты представителей конгресса США, республиканец Майк Джонсон достаточно популярен, чтобы получить этот пост, передает РИА Новости со ссылкой на источник в американском парламенте. По информации агентства, кандидат может получить нужный уровень поддержки, который составляет как минимум 217 голосов конгрессменов.

«Похоже, у него [Джонсона] действительно есть поддержка, необходимая для победы <…> Пора открывать палату», — заявил источник агентства.

Как ожидается, палата представителей проголосует по назначению Джонсона спикером 25 октября. Его кандидатуру Республиканская партия, которая имеет большинство в нижней палате конгресса США, согласовала накануне. Джонсон уже четвертый вариант республиканцев на замену Кевину Маккарти, отправленному в отставку в начале октября.

Ранее в конгрессе США решили предложить Трампа на место спикера палаты представителей.

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