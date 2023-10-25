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В турецком парламенте подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО

В парламенте Турции подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш подписал законопроект о ратификации вступления Швеции в НАТО. Информация об этом появилась в локальной газете Aksam.

«Проект об одобрении ратификации Протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору был подписан», — указывается в материале.

По словам Куртулмуша, документ уже передан в Комитет по иностранным делам.

23 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.

До этого сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил странам-участницам Североатлантического альянса письмо с призывом к приему королевства в состав блока до конца ноября. По его словам, Швеция сделала все необходимое для вступления в военно-политический блок.

Ранее стало известно, что НАТО готовится к конфликту с Россией в Арктике.

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