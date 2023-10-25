Совфед планирует 8 ноября рассмотреть закон о президентских выборах

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о выборах президента России на заседании 8 ноября, заявил первый заместитель главы конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев. Его слова приводит РИА Новости.

Согласно информации сенатора, сейчас в парламенте ожидают поступления принятого Госдумой закона в Совет Федерации для подготовки к его рассмотрению на грядущем заседании палаты.

«Уверен, что он будет поддержан», — утверждает Полетаев.

До этого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, которым предлагается изменить сроки подачи в Центризбирком предложения о проведении выборов в том или ином регионе при военном положении.

Во втором чтении депутаты предложили изменить порядок проведения выборов при ЧП или военном положении. Сейчас глава субъекта, в котором введено военное положение, может подать заявку в ЦИК на проведение выборов не раньше чем за 130 дней и не позже чем за 90 дней до дня голосования. Именно эти сроки и хотят подкорректировать.

В случае принятия изменений предложение о назначении выборов в органы государственной власти можно будет подать не ранее чем за 105 и не позднее чем за 95 дней до дня голосования.

Ранее в Кремле ответили, состоятся ли выборы президента России после поправок в закон.